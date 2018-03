Fußball: Pilsen baut nach Sieg in Zlín Tabellenführung aus

Zum Abschluss des 21. Spieltages in der ersten tschechischen Fußball-Liga hat Titelverteidiger Viktoria Pilsen beim FC Fastav Zlín mit 1:0 gewonnen. Damit haben die Westböhmen ihren Vorsprung gegenüber Slavia Prag auf neun Punkte ausgebaut. Im zweiten Sonntagspiel bezwang Bohemians 1905 Prag den FK Teplice mit 2:0.

Wegen der Länderspielpause setzt die Liga ihre Punktspiele erst am Osterwochenende fort. Dazwischen tritt die tschechische Nationalmannschaft beim China Cup an. In Nanking spielt sie am Freitag zunächst gegen Uruguay. Drei Tage später treffen die Schützlinge von Trainer Karel Jarolím – je nach Ausgang der Partie mit Uruguay – auf den Sieger oder Verlierer des Duells China – Wales.