Der tschechische Fußballverein FK Mladá Boleslav ist siegreich in die Qualifikation zur Europa League gestartet. Im Hinspiel der zweiten Vorrunde gewannen die Mittelböhmen am Donnerstagabend beim irischen Vertreter Shamrock Rovers mit 3:2. Torschützen für die Gäste waren der Sudanese Golgol Mebrahtu, der zweimal traf, und der Tscheche Jan Chramosta. Das Rückspiel wird am kommenden Donnerstag in Mladá Boleslav / Jungbunzlau ausgetragen.