Der 1. Spieltag der 25. Saison in der ersten tschechischen Fußball-Liga (HET-Liga) wurde am Samstag mit vier Begegnungen fortgesetzt. In drei Spielen setzten sich die Gastgeber durch, lediglich in einer Partie gab es keinen Sieger – der 1. FC Slovácko und Jablonec nad Nisou / Gablonz trennten sich 1:1. Meister Slavia Prag gewann sein Auftaktspiel vor eigenem Publikum gegen Teplice mit 1:0. Das goldene Tor schoss der Neuzugang vom FC Augsburg, der Mittelfeldspieler Halil Altintop, mit einem umstrittenen Handelfmeter. Vizemeister Viktoria Pilsen tat sich nicht so schwer wie Slavia, die Westböhmen schickten Dukla Prag mit einer 0:4 Klatsche nach Hause. Schließlich sicherte sich auch Karviná / Karwin durch einen 2:0-Sieg über Jihlava / Iglau die ersten drei Punkte. Die restlichen drei Duelle der Auftaktrunde werden am Sonntag ausgetragen.