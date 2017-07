In der Qualifikation zur Europa League hat der FK Mladá Boleslav die dritte Runde erreicht. Am Donnerstagabend bezwangen die Mitteböhmen im Rückspiel der zweiten Runde den irischen Verein Shamrock Rovers mit 2:0. Wie bereits im Hinspiel, das die Tschechen 3:2 gewannen, waren Jan Chramosta und Golgol Mebrahtu die Torschützen. Nächster Gegner der Autostädter ist der albanische Club Skënderbeu Korcë. Auch Sparta Prag kennt jetzt seinen ersten Kontrahenten: Es ist der serbische Rekordmeister Roter Stern Belgrad. Die Hinspiele finden am 27. Juli, die Rückspiele am 4. August statt. Mladá Boleslav hat zuerst Heimvorteil, Sparta tritt zunächst auswärts an.