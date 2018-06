Fußball: Anstelle des Superpokals trifft Slavia Prag im Testspiel auf Slovan Bratislava

Die Fußballspieler von Slavia Prag und Slovan Bratislava erwartet anstelle des stornierten Tschechisch-Slowakischen Superpokals wenigstens ein Testspiel. Darüber informierten die beiden Fußballklubs am Freitag. Der Supercup wurde am Donnerstag aus Sicherheitsgründen storniert, weil die Polizei in Bratislava wegen Schuljahrsende und einem Musikfestival nicht genügend Polizisten zum Supercup entsenden konnte.

Slavia bot an, anstelle des Supercups ein Testspiel in Prag zu organisieren. Das Spiel findet am 29. Juni um 18.30 Uhr statt.