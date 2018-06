Frühsommer in Tschechien sorgt auch für verfrühte Obsternten

Das sommerliche Wetter in Tschechien hat in diesem Jahr rund 40 Tage im Voraus Einzug gehalten und entspricht dem Klima in Ungarn. Die Außentemperaturen mit Werten um 30 Grad erwecken den Eindruck vom Beginn der Sommerferien, hieß es am Dienstag auf einer Webseite der Meteorologen. Ihren Messungen zufolge liege die Durchschnittstemperatur für die letzten 30 Tage bei 16,2 Grad Celsius. Das entspreche laut einer Tabelle mit den langjährigen Normalwerten den Temperaturen für den Zeitraum vom 6. Juni bis zum 5. Juli.

Auch landwirtschaftliche Bereiche bekommen die Temperaturveränderung zu spüren. So habe die Obsternte in Tschechien um zirka zwei Wochen früher begonnen als gewöhnlich, informiert der Vorsitzende des Verbandes der tschechischen Obstbauer, Martin Ludvík. Derzeit laufe die zweite Woche der Kirschernte, danach folgt das Einsammeln der Erdbeeren. Und in 14 Tagen könne man schon mit der Aprikosenernte beginnen, sagte Ludvík.