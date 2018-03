Frostkälte in Tschechien hält an: Minus 17 Grad im Riesen- und Altvatergebirge

Die für die Jahreszeit ungewöhnliche Kälte in Tschechien hält an. In der Nacht zu Montag wurden an 49 Wetterstationen neue Kälterekorde für einen 19. März verzeichnet. Mit minus 16,9 Grad Celsius am kältesten war es an zwei Stationen: bei der Wiesenbaude im Riesengebirge und auf dem Gipfel Šerák im Altvatergebirge.

Doch auch im Flachland wurden zweistellige Minuswerte gemessen. In der nordböhmischen Gemeinde Velké Chvojno wurden minus 16,5 Grad Celsius registriert. Das ist um ganze zehn Minusgrade mehr für einen 19. März als im bisherigen Rekordjahr 2015. Berücksichtigt wurden insgesamt 147 Wetterstationen, die mindestens schon 30 Jahre lang die Wetterwerte aufzeichnen.