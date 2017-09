Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi kommt Mitte Oktober nach Prag

Die birmanische Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird Mitte Oktober zu Besuch in Prag erwartet. In der tschechischen Hauptstadt soll sie sich dem Internetportal Aktuálně.cz zufolge mit Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) und Staatspräsident Miloš Zeman treffen. Dieser Besuch sei lange geplant und vorbereitet worden, heißt es. Die Vorbereitungen würden jedoch erschwert durch die Lage der Rohingya, einer muslimischen Ethnie im Westen von Myanmar. Laut der Uno führe das birmanische Militär dort eine ethnische Säuberung durch und Aung San Suu Kyi wird für ihr ausweichendes Verhalten in dem Konflikt kritisiert.

Aung San Suu Kyi setzt sich seit den späten 1980er Jahren für eine gewaltlose Demokratisierung ihres Heimatlandes ein. Für ihre Haltung stand sie unter der Militärregierung Myanmars insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest. Seit 2011 ist sie Vorsitzende der Nationalen Liga für Demokratie (NLD). 2015 gewann ihre Partei die Parlamentswahlen im Land. Die im Jahr 2008 vom Regime verabschiedete Verfassung Myanmars verhindert jedoch, dass sie Myanmar als Präsidentin regieren kann.