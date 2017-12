Friedenslicht erreicht Tschechien

Am Samstag haben Pfadfinder traditionell das Friedenslicht von Betlehem aus Wien nach Brno / Brünn gebracht. Von da aus soll es in weitere Städte Tschechiens wandern. Entzündet wird es anschließend unter anderem in den Kathedralen von Brünn, Prag und Olomouc, aber auch an weiteren Orten im ganzen Land. Interessierte können dann dort Kerzen oder Laternen entzünden und das Friedenslicht mit nach Hause nehmen.

Das Friedenslicht von Betlehem gehört zu den beliebtesten neueren Weihnachtstraditionen. Ins Leben gerufen wurde sie 1986 als Spendenaktion des ORF-Landesstudios Oberösterreich.