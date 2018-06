Frankreichs Präsident bei Feier zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei Ende Juni

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird Ende Juni im ostfranzösischen Darney an den Feierlichkeiten zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei teilnehmen. Zusammen mit ihm werden der tschechische Premier Andrej Babiš und sein slowakischer Amtskollege Peter Pellegrini in Dareny der Ereignisse von 1918 gedenken. Über die Beteiligung des französischen Staatsoberhauptes berichtete das französische Tagesblatt Vosges matin in dieser Woche.

Der 30. Juni gilt in Tschechien seit 2002 als Tag der Streitkräfte. Am 30. Juni 1918 haben 6000 tschechoslowakische Legionäre in Darney einen Eid der enstehenden Tschechoslowakei abgelegt. Der französische Präsident Raymond Poincaré hatte dort damals als erstes westliches Staatsoberhaupt das Recht auf einen selbstständigen tschechoslowakischen Staat anerkannt. Ein Gedenkakt erinnert in Darney alljährlich an die Ereignisse.