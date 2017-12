Föhn und Straßenglätte sorgen für Verkehrsprobleme – zwei Busunfälle

Der starke Föhn mit Windspitzen von 60 Stundenkilometern hat am Donnerstagvormittag mancherorts in Tschechien zu größeren Verkehrsproblemen geführt. So musste die Autobahn D8, die vom Erzgebirge in Richtung Prag führt, bei Roudnice nad Labem / Raudnitz an der Elbe für mehrere Stunden gesperrt werden, weil ein Lkw durch den heftigen Wind mitten auf die Fahrbahn gekippt war. Auch in der näheren Umgebung bei Louny / Laun und Litoměřice / Leitmeritz ist es aufgrund von Sturm und Straßenglätte zu mehreren Unfällen gekommen. Es sei aber niemand ernsthaft verletzt worden, meldete die Polizei gegen Abend.

Im Prager Stadtteil Kunratice ist gegen 11 Uhr ein Truck mit einem Bus zusammengestoßen. Dabei wurden neun Menschen verletzt, drei davon schwer. Einer der Schwerverletzten ist der 45-jährige Busfahrer. Auch hier musste die Straße komplett gesperrt werden, die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten fast sieben Stunden an.

Kurz vor 13 Uhr ereignete sich ein weiterer Busunfall im ostböhmischen Nové Město unweit von Chlumec nad Cidlinou / Chlumetz an der Zidlina. Der Bus, vollbesetzt mit Kindern im Alter von acht bis neun Jahren, kollidierte in einem Kreisverkehr. Dadurch wurden acht Kinder, zwei Lehrerinnen und der Busfahrer verletzt. Unfallursache ist möglicherweise ein plötzlicher Schwächeanfall des Fahrers. Der bei ihm durchgeführte Alkoholtest war negativ.