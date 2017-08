Flüchtlingskrise: Tschechien unterstützt Jordanien und Serbien

Tschechien unterstützt Serbien und Jordanien bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Am Montag stimmte das Regierungskabinett Hilfsgeldern in Höhe von 42 Millionen Kronen (1,6 Millionen Euro) zu. Mit 15 Millionen Kronen (570.000 Euro) solle der jordanischen Regierung dabei geholfen werden, ein Schulungszentrum für Flüchtlingspolitik einzurichten, hieß es in einer Mitteilung des tschechischen Innenministeriums.

Die restlichen 27 Millionen Kronen (1,03 Millionen Euro) gehen nach Belgrad an das serbische Kommissariat für Flüchtlinge und Migration. Auch diese Behörde soll damit vor allem Mitarbeiter schulen.