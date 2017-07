Der tschechische Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) hat Italien weitere Hilfen in der Flüchtlingskrise versprochen. Der Mittelmeerstaat könne mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 21 Millionen Kronen (800.000 Euro) und Polizeieinheiten rechnen, so Chovanec in einem Brief an seinen italienischen Amtskollegen Marco Minniti. Die Aufnahme von Schutzsuchenden im Rahmen von Flüchtlingsquoten lehnte Milan Chovanec jedoch wiederholt ab. Italien sieht sich derzeit einer verstärkten Flüchtlingswelle aus Afrika über Libyen ausgesetzt. Dazu hat Rom nach Beratungen mit Frankreich und Deutschland in dieser um weitere Hilfe der EU-Partner gebeten.