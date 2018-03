FlixBus startet Buslinie von Prag nach Slawonien

Das deutsche Busunternehmen FlixBus, das seit 2014 auch den tschechischen Markt bedient, startet am Donnerstag eine neue Busverbindung von Prag nach Kroatien. Zielorte sind die slawonischen Städte Osijek und Slavonski Brod. Die Buslinie verkehrt täglich in beiden Richtungen, auf dem Weg von Prag nach Slawonien macht sie ebenfalls in Brno / Brünn, Bratislava und auf dem Budapester Flughafen Halt.

FlixBus erweitert damit sein Transportangebot von Tschechien nach Kroatien. Bisher wurden Städte an der Adriaküste angefahren wie Split, Zadar, Pirovac und Biograd na Moru. In dieser Region steht FlixBus im harten Konkurrenzkampf mit dem tschechischen Busunternehmen Student Agency, das seinen Busverkehr unter der Marke RegioJet führt.