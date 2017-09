Finanzministerium stockt Einnahmen im Haushaltsentwurf auf

Das Finanzministerium hat in seinem korrigierten Haushaltsentwurf für 2018 die Einnahmen um 21 Milliarden Kronen (808 Millionen Euro) gegenüber dem Entwurf vom Juni aufgestockt. Das Ministerium hat nämlich seine Prognose des Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr von 2,9 auf 3,1 Prozent verbessert.

In Bezug auf die geplante Lohnsteigerung fehlten aber im Haushalt immernoch etwa 8 Milliarden Kronen (308 Millionen Euro), führte Finanzminister Ivan Pilný (Ano-Partei) gegenüber dem Tschechischen Fernsehen am Sonntag an. Die Ministerien wurden beauftragt, nach den Mitteln in ihren Ausgaben zu suchen. Laut Pilný gaben aber die einzelnen Ressorts am Freitag bekannt, keine zusätzlichen Finanzen zur Verfügung zu stellen.