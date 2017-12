Finanzministerium lässt prüfen, ob es Olaf-Bericht veröffentlichen darf

Das Finanzministerium in Prag lässt ein Rechtsgutachten zum Abschlussbericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf) über die Ermittlungen im Fall des Luxusressorts „Storchennest“ erstellen. Mit Hilfe des Gutachtens soll die Frage beantwortet werden, ob die Behörde den Ermittlungsbericht in voller Gänze oder zumindest teilweise veröffentlichen darf oder nicht. Mit der Klärung der Rechtslage von Seiten der Staatsanwaltschaft solle verhindert werden, dass die Veröffentlichung des Berichts die mögliche Vereitelung des Ermittlungserfolgs zur Folge haben könnte, sagte Finanzministerin Alena Schillerová (parteilos) am Donnerstag gegenüber Medien.

Das Finanzministerium hat den Olaf-Bericht am Mittwoch erhalten und ihn bereits an andere Behörden wie das Ministerium für Regionalentwicklung und die Oberste Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Abgeordneten-Fraktion der Piraten-Partei sowie der Abgeordnete der konservativen Top 09-Partei, Dominik Feri, haben am Donnerstag die Veröffentlichung des Berichts beantragt. Darum gebeten hat auch die Olaf-Behörde aus Brüssel. Der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses zufolge muss das Finanzministerium binnen 30 Tagen auf die Anträge reagieren.

Wegen offenbaren Missbrauchs von europäischen Fördergeldern für den Bau des Luxusressorts „Storchennest“ wurden Ermittlungen gegen elf Personen eingeleitet, darunter gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und den Fraktionschef der Ano-Partei im Abgeordnetenhaus Jaroslav Faltýnek. Nach den Parlamentswahlen ersuchte die Polizei das zweite Mal um die Aufhebung der Immunität der beiden Politiker. Das Unterhaus des Parlaments hat darüber noch nicht entschieden.