Finanzministerium erhält aus Brüssel Ermittlungsbericht zum Fall „Storchennest“

Das tschechische Finanzministerium hat am Mittwoch den abschließenden Ermittlungsbericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf) zum Fall des Luxusressorts „Storchennest“ erhalten. Dies teilte die Behörde in einem Pressebericht mit.

Wegen offenbaren Missbrauchs von europäischen Fördergeldern für den Bau des Luxusressorts wurden Ermittlungen gegen elf Personen eingeleitet, darunter gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und den Fraktionschef der Ano-Partei im Abgeordnetenhaus Jaroslav Faltýnek. Nach den Parlamentswahlen ersuchte die Polizei das zweite Mal um die Aufhebung der Immunität der beiden Politiker. Das Unterhaus des Parlaments hat darüber noch nicht entschieden.

Das Finanzministerium leitete den Abschlussbericht vom Olaf an andere Institutionen weiter. In Zusammenarbeit mit tschechischen Behörden und der EU-Kommission werde das Ministerium darüber entscheiden, ob und in welcher Weise es möglich wäre, den Bericht zu veröffentlichen, teilte der Sprecher des Ministeriums Michal Žurovec mit.