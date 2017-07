Für ihren außerordentlichen Beitrag zum Weltkinofilm sind der britische Regisseur Ken Loach und sein langjähriger Drehbuchautor Paul Laverty am Montag auf den Internationalen Filmfestival in Karlovy Vary / Karlsbad mit dem Kristallglobus für ihr Lebenswerk geehrt worden. Loach und Laverty haben gemeinsam zwölf große Spielfilme und zwei Kurzfilme produziert, die in der Mehrzahl von einem sozialen Realismus mit einer humanitären Botschaft geprägt waren. Beim Festival in Karlsbad haben die Filmemacher das Publikum persönlich in ihren Streifen „Sweet Sixteen“ (Süße 16 Jahre) eingeführt. Dem folgt außerdem noch die Vorstellung ihres Films „Land and Freedom“ (Land und Freiheit), der in der Zeit des spanischen Bürgerkriegs spielt.