Filmfestival Karlsbad: 40 Menschen wegen Lebensmittelvergiftung in Behandlung

Für 40 Gäste endete der Besuch des Internationalen Filmfestivals in Karlovy Vary / Karlsbad am Wochenende unangenehm. Nach dem Verzehr eines Snacks an einem Imbisstand mussten die Festivalbesucher wegen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall im Krankenhaus behandelt werden. Dies bestätigte eine leitende Ärztin der Notaufnahme des Klinikums Karlsbad gegenüber der Presseagentur ČTK.

Grund für die Lebensmittelvergiftung könnte laut den behandelnden Ärzten verunreinigtes Wasser sein. Mit dem Fall beschäftigt sich nun das Gesundheitsamt.