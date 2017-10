Filmfestival Be2Can startet

Das Beste der großen internationalen Filmevents will ab Mittwoch das Filmfestival Be2Can in Prag zeigen. Zudem wird das erste Mal eine Jury von Experten und Studenten der Filmhochschule Famu den besten Streifen der Berlinale oder der Filmfestspiele in Cannes und Venedig küren.

Begleitet wird das Festival von zahlreichen Diskussionen und Workshops, unter anderem zu den Regisseuren Paolo Sorrentino oder Andrei Swjaginzew.

Be2Can findet bereits zum vierten Mal statt. Im Anschluss an die Projektionen in Prag, werden die Filme auch in weiteren Städten Tschechiens zu sehen sein.