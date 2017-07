Mit der Preisverleihung für den besten Wettbewerbsfilm, die besten Schauspieler und die Sieger in weiteren Kategorien fand das 52. Internationale Filmfestival in Karlovy Vary / Karlsbad am Samstagabend seinen abschließenden Höhepunkt. Gewinner des Hauptpreises wurde der Film „Křižáček“ von Regisseur Václav Kadrnka. Damit blieb der Kristallglobus das erste Mal nach 15 Jahren im Gastgeberland. Im Jahr 2002 hatte ihn Regisseur Petr Zelenka mit dem Film Rok ďábla (Das Jahr des Teufels) gewonnen. Der Siegerfilm dieses Jahres ist ab dem 2. August in den tschechischen Kinos und ab September auch in der Slowakei zu sehen. Co-Produzenten von „Křižáček“ waren Partner aus der Slowakei und Italien. Der Hauptpreis ist mit 25.000 Dollar prämiert.

Unter großem Beifall des Publikums im Hotel Thermal nahm US-Schauspieler, Musiker und Filmproduzent Jeremy Renner den Preis des Festivalpräsidenten entgegen. Darüber hinaus nahm der 46-Jährige den Publikumspreis für den Film „Wind River“ des amerikanischen Regisseurs Taylor Sheridan in Empfang, in dem Renner die Hauptrolle spielt. Für seine Verdienste um den tschechischen Film wurde Regisseur Václav Vorlíček ausgezeichnet.