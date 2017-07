In tschechischen Hochhäusern droht laut der Feuerwehr kein Brand wie Mitte Juni in London, als 80 Menschen starben. Dies berichtete das Nachrichtenportal idnes.cz am Samstag. Vor allem Plattenbauten aus Stahlbeton seien relativ widerstandsfähig bei Feuer, sagte ein Sicherheitsexperte der Prager Feuerwehr. Der Verband für die Produktion mineralischer Isolierungen wies zudem darauf hin, dass die Brandschutzverordnungen in Tschechien im europäischen Vergleich gut dastünden. Der Brand in London hatte wegen einer leicht entzündbaren Außenverkleidung des Gebäudes so verheerende Folgen.