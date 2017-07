In der mährischen Stadt Třebíč / Trebitsch hat am Montag das 14. Festival der jüdischen Kultur Shamayim begonnen. Zum Auftakt wurde das neue Buch über den 1902 in Třebíč geborenen Antonín Kalina von Aneta Chytková präsentiert. Kalina hatte während des Zweiten Weltkriegs 900 jüdischen Kindern im KZ Buchenwald das Leben gerettet. Dafür wurde ihm 2012 in Jerusalem posthum der Titel „Gerechter unter den Völkern“ verliehen. Bis zum Samstag bietet das Festival zahlreiche Ausstellungen, Theater, Konzerte und Vorträge. Das jüdische Viertel in Třebíč steht seit 2003 auf der Liste des UNESCO-Welterbes.