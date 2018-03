Festival erinnert an die Zeit der Unfreiheit und warnt davor

In Prag wurde am Montag das internationale Festival gegen Totalitarismus „Mene Tekel“ eröffnet. Mit dem Festival wird alljährlich anlässlich des Jubiläums des kommunistischen Putsches von 1948 an Meilensteine der tschechischen und europäischen Geschichte und die Gesetzwidrigkeit des kommunistischen Regimes erinnert. Im Kreuzgang des Franziskanerklosters bei der Maria-Schnee-Kirche ist unter dem Titel „Die Wege zur Freiheit“ eine Serie von Ausstellungen bis zum 8. März zu sehen.

Der Festivalleiter Jan Řeřicha warnte bei der Eröffnung vor der Gefahr des Populismus in der Politik. Dieser könne dazu führen, dass totalitäre Kräfte auf einem scheinbar demokratischen Weg an die Macht kämen, so Řeřicha.