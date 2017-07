In Ostrava / Ostrau geht am Samstag das internationale Musikfestival Colours of Ostrava zu Ende. Am letzten Festivaltag treten beispielsweise die britische Band Jamiroquai oder die französische Band Justice auf. Den Veranstaltern zufolge war das Festival ausverkauft. Bisher haben das 43.000 bis 46.000 Menschen besucht.