Fest Kiritof erinnert an das Kulturerbe mährischer Kroaten

Beim Fest „Kiritof“ wurde am Sonntag im südmährischen Jevišovka / Fröllersdorf an das Kulturerbe der mährischen Kroaten erinnert. Jevišovka gehörte zu Gemeinden, in denen sich die Krotaten niederließen.

Die Kroaten flüchteten nach Südmähren im 16. Jahrhundert vor den Türken. Jahrhunderte lang hatten sie ihre Identität, Sprache und Volksbräuche aufrechterhalten. Drei Gemeinden in Südmähren sind bis 1948 kroatisch geblieben. Danach wurden die Kroaten unter dem kommunistischen Regime aus ihren Dörfern vertrieben. Die Kiritof-Feste wurde in den 1990er Jahren wieder ins Leben gerufen. Der Bund tschechischer Bürger kroatischer Nationalität bemüht sich seit Jahren, ein Museum in Jevišovka zu errichten.