Der große Feldbrand, der am Montag beim südmährischen Dorf Suchohrdly unweit von Znojmo / Znaim gelöscht wurde, hat einen Schaden von mindestens 1,7 Millionen Kronen (ca. 650.000 Euro) verursacht. Das gab am Freitag ein Sprecher der Feuerwehr bekannt mit dem Hinweis, dass die exakte Schadenshöhe noch ermittelt werde. Neben dem Feld hat am dortigen Rain auch eine mit Reifen und Stroh abdeckte Silogrube gebrannt. Das hatte dicken Qualm zur Folge, der die Löscharbeiten erschwerte. Das Feld brannte auf einer Fläche von 35 Hektar, zum Löschen des Brandes waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz.