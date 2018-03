Febiofest zeichnet Charles Aznavour aus

Der französische Chansonnier und Filmschauspieler Charles Aznavour ist am Donnerstag beim Febiofest in Prag ausgezeichnet worden. Der 93-jährige Künstler erhielt den Preis „Kristián“ für sein Lebenswerk. Aznavour nahm die Auszeichnung persönlich entgegen, da er am Freitag zu einem Konzert in Prag gastiert. Ursprünglich hatte Catherine Deneuve geehrt werden sollen, die französische Schauspielerin hatte jedoch kurzfristig abgesagt.

Ebenfalls einen „Kristián“ für ihr Lebenswerk erhielt die tschechische Schauspiellegende Daniela Kolářová. Die 72-Jährige hat in rund einhundert Film- und Fernsehproduktionen sowie 30 TV-Serien mitgewirkt.