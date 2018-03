Fall Skripal: Tschechien weist drei russische Diplomaten aus

In Reaktion auf die Vergiftung des früheren Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter weist die tschechische Regierung drei russische Diplomaten aus. Es sei ein Ausdruck der Solidarität mit Großbritannien, gab der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Montag bekannt. Zugleich sagte der Regierungschef, Russland habe eine Linie überschritten, als es Tschechien als mögliches Herkunftsland für das Nervengift Nowitschok bezeichnet habe.

Außenminister Martin Stropnický erklärte, er habe den russischen Botschafter in Prag, Alexander Smejewski, über die Ausweisung informiert. Die Diplomaten müssten bis 1. April das Land verlassen. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit weiteren EU-Staaten erfolgt, so Stropnický.

Bei dem Anschlag im britischen Salisbury waren Anfang März der Ex-Agent Sergei Skripal und seine Tochter Julia schwer vergiftet worden. Die Täter nutzten nach derzeitigem Ermittlungsstand den in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok. Russland weist jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück.