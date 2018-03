Fall Skripal: Tschechien erwägt, russische Diplomaten auszuweisen

Tschechien erwägt wegen des Vergiftungsfalls im britischen Salisbury, russische Diplomaten auszuweisen. Dies sagte der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Partei Ano) nach dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstagabend. Er wolle jedoch zunächst am Montag mit Außenminister Martin Stropnický (Partei Ano) und weiteren Regierungsmitgliedern sprechen, so Babiš.

Großbritannien wirft Russland vor, hinter der Giftgasattacke gegen den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia zu stehen. London hat daher 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Beim EU-Gipfel hatten die Staats- und Regierungschefs laut Premier Babiš aber unterschiedliche Meinungen, ob sich ihre Länder diesem Schritt anschließen sollen.