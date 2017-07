Der Lobbyist Marek Dalík wurde für den Betrug bei den Verhandlungen über den Kauf von Pandur- Radpanzern für die tschechische Armee zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem soll er vier Millionen Kronen (150.000 Euro) bezahlen, sonst drohen ihm zusätzlich zwei Jahre Gefängnis. Darüber entschied am Dienstag das Obergericht in Prag. Ursprünglich sollte der frühere Berater von Premier Topolánek für vier Jahre ins Gefängnis. Der Oberste Gerichtshof ließ jedoch Dalík nach sieben Monaten im Gefängnis freilassen und ordnete eine neue Gerichtsverhandlung an. Dalík lehnt die Schuld ab. Das Urteil vom Dienstag ist rechtskräftig.