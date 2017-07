Im Fall Michálak bahnt sich neuer Streit an. Norwegen hat dem ältesten Sohn des Ehepaars Michalák, der mittlerweile seit mehreren Jahren in einer Pflegefamilie lebt, die norwegische Staatsangehörigkeit erteilt. Dies jedoch ohne davor die tschechische Seite und die leiblichen Eltern zu informieren. Das tschechische Außenministerium nannte den Schritt zwar legal, will aber dennoch eine diplomatische Note an Oslo schicken. Wegen Verdacht auf Kindesmissbrauch wurde den tschechischen Eltern damals das Sorgerecht für ihre zwei Söhne entzogen. Obwohl sich der Verdacht nicht bestätigte, leben die Kinder seit 2011 in Pflegefamilien.