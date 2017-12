Fähre ersetzt eingestürzte Moldaubrücke im Prager Norden

An der Prager Moldauquerung zwischen dem Stadtteil Troja und der Kaiserinsel verkehrt seit Samstagmorgen eine Fähre. Der Fährbetrieb ist eine Ersatzlösung für die Fußgängerbrücke, die an der genannten Stelle vor drei Wochen eingestürzt ist. Beim Zusammenbruch der 260 Meter langen Betonbrücke sind am 2. Dezember vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die genaue Ursache für den Brückeneinsturz ist weiter unbekannt.

Der Fährbetrieb wird solange aufrechterhalten, bis an der Unglücksstelle ein provisorischer Steg errichtet ist, hieß es aus dem Prager Rathaus. Die Fähre verkehrt an Wochentagen von 7 bis 19 Uhr, an Sams- und Sonntagen ab 8 Uhr. Das Schiff kann bis zu 30 Personen transportieren. Es verkehrt im Zeitabstand von 20 Minuten, im Berufsverkehr sind die Intervalle kürzer.