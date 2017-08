An den gewaltsamen Protestkundgebungen beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg waren auch zirka 30 Linksradikale aus Tschechien beteiligt. Ein Teil von ihnen wurde mittlerweile gefasst. Die Extremisten werden der Beteiligung an den Unruhen und des Angriffs auf die Staatsgewalt beschuldigt, weil sie mehrfach Polizisten in Hamburgs Straßen angegriffen hätten. Das gab das tschechische Innenministerium am Donnerstag auf seiner Internetseite bekannt. Und zwar im aktuellen Bericht über den Extremismus in Tschechien. Demzufolge haben Extremisten im zweiten Quartal dieses Jahres 145 Aktionen veranstaltet. Das ist um 54 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 37 dieser Aktionen wurden von Rechtsradikalen durchgeführt, 108 von Linksradikalen.