Die Regierung von Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) hat sich aktiv um die Verbesserung der Bildung im Land gekümmert. Zu diesem Schluss kommt eine Reihe von Experten, die von der Nachrichtenagentur ČTK zu dem Ressort befragt wurde. Die Experten einschließlich der Schulgewerkschafter sind sich einig, dass von der Regierung eine Vielzahl der legislativen Änderungen vollzogen wurde, die sie sich laut ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hatte. Auseinander gehen die Meinungen allerdings bei der Beurteilung, ob die Mehrzahl der Veränderungen gut war oder nicht. Von den Experten gelobt wird besonders das Bemühen, die Gehälter der Lehrer und die Haushaltsausgaben für das Schulwesen zu erhöhen. Andererseits seien die Aufstockungen noch nicht hoch genug, um die personelle Krise und die Unterfinanzierung an den Schulen zu beheben. Positiv hervorgehoben wird das Wirken von Bildungsministerin Kateřina Valachová (Sozialdemokraten). Ihre Vorgänger im Amt, Marcel Chládek (Sozialdemokraten) und Josef Dobeš (VV-Partei), hätten sich dagegen in punkto Dilettantismus und Selbstverliebtheit in nichts nachgestanden, sagte Bildungsexperte Tomáš Feřtek.