Ex-Senator Novák von deutscher an tschechische Justiz übergeben

Der ehemalige Senator Alexandr Novák ist am Mittwoch, nach zehnmonatiger Haft in Deutschland, an die tschechische Justiz übergeben worden. Das gab die Sprecherin des Oberlandesgerichts in Frankfurt / Main am Freitag bekannt. Novák, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wird in Tschechien strafrechtlich verfolgt. Ihm werden Machenschaften bei der Verteilung von europäischen Fördergeldern vorgeworfen.

Novák war vergangenes Jahr zu Heilig Abend von der deutschen Polizei auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Der Ex-Senator wird beschuldigt, im Rahmen der Causa um das Regionale Operationsprogramm Nordwest (ROP Severozápad) EU-Gelder veruntreut zu haben. Wegen Annahme von Bestechungsgeld in Millionenhöhe ist Novák schon einmal zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Verbüßung der Hälfte der Haftstrafe wurde der heute 61-Jährige unter Auflagen freigelassen.