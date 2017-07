Der ehemalige tschechische Präsident Václav Klaus hat sich über mutmaßliche Zensur in Deutschland beklagt. Demnach sei ein gegenüber der EU und Flüchtlingsquoten kritisches Video des konservativen Politikers auf der deutschen Seite der Plattform Youtube gelöscht worden. Grund dafür sei das neue deutsche Gesetz gegen Hasskommentare im Internet, so eine Sprecherin des Prager Václav-Klaus-Instituts. Das erst kürzlich vom Bundestag beschlossene Gesetz droht Internetkonzernen mit Millionenstrafen, falls sie Hasskommentare auf ihren Seiten nicht konsequent löschen sollten. Die Bestimmung tritt aber erst zum 1. Oktober in Kraft.