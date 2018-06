Ex-Kreishauptmann Rath in Korruptionsaffäre erneut zu 8,5 Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige mittelböhmische Kreishauptmann David Rath und weitere zehn Angeklagte wurden in einem Prozess am Mittwoch wegen Korruption erneut zu hohen Haftstrafen verurteilt. Das Kreisgericht in Prag hat sie wegen Bestechlichkeit und Manipulation öffentlicher Aufträge schuldig gesprochen. Rath wurde, wie bereits auch 2015, zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das ursprüngliche Urteil von 2015 wurde ein Jahr später von dem Obergericht mit der Begründung aufgehoben, die Nutzung mitgehörter Telefongespräche als Beweis sei gesetzeswidrig. Der Oberste Gerichtshof entschied allerdings 2017, das Abhören von Gesprächen des Politikers sei als Beweis beim Verfahren möglich.