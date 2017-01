Nachrichten Ex-Chef der Prager Muslime muss erneut vor Gericht

27-01-2017 12:40 | Strahinja Bućan

Wegen Verbreitung radikal-islamischen Gedankenguts wird der Fall um den Ex-Vorsitzenden der Prager islamischen Gemeinde, Vladimír Sáňka, wieder aufgenommen. Das Prager Stadtgericht hat am Freitag den Freispruch des Amtsgerichts für den ersten Prager Stadtbezirk aufgehoben. Sáňka wird vorgeworfen in einem Buch zum Hass gegen alles nicht-islamische aufgerufen zu haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm zehn Jahre Haft.

Österreich: Drei Tschechen wegen Drogenhandel verhaftet 27-01-2017 17:58 | Strahinja Bućan Marihuana im Wert von 3000 Euro sollen drei tschechische Staatsbürger nach Österreich geschmuggelt und verkauft haben, wie die österreichische Polizei berichtete. Die Tschechen säßen nun in der niederösterreichischen Bezirksstadt Korneuburg in Haft. Bisher konnten zehn Kunden des Trios im Raum Hollabrunn ermittelt werden.

Vergangenes Jahr 286 HIV-Neuinfektionen 27-01-2017 15:58 | Strahinja Bućan Im vergangenen Jahr haben sich 20 Menschen mehr mit dem HI-Virus infiziert, als noch 2015. Insgesamt hätten sich 286 Menschen mit dem Erreger angesteckt, wie das Nationale Referenzlabor für HIV und Aids am Freitag mitteilte. Bei 38 Menschen ist zusätzlich die Autoimmun-Erkrankung Aids ausgebrochen. Seit 1985 werden HIV-Infektionen in Tschechien registriert, es konnte bisher bei rund 3000 Menschen festgestellt werden. Seitdem sind zudem rund 360 Menschen an den Folgen von Aids gestorben.

Das Wetter am Samstag: den 28. Januar 27-01-2017 14:41 | Strahinja Bućan Nach Auflösung von Hochnebelfeldern ist es weitgehend freundlich und klar am Samstag in Tschechien. Vereinzelt kann es leicht schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis 2 Grad Celsius.

Niedrigste Kriminalitätsrate in Prag seit 1991 27-01-2017 14:37 | Strahinja Bućan Vergangenes Jahr wurden in der tschechischen Hauptstadt so wenige Straftaten verübt, wie zuletzt 1991. Mit rund 56.000 Fällen registrierte die Polizei 12 Prozent weniger Delikte als noch 2015. Seit 2002 sinkt die Kriminalitätsrate kontinuierlich. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2013 durch die weitreichende Amnestie von Präsident Václav Klaus. Die meisten verübten Verbrechen sind Taschendiebstähle, am wenigsten ereignen sich Gewaltverbrechen. Diese stellen weniger als drei Prozent aller Straftaten dar.

Sobotka: Teil der Tabak- und Alkoholsteuer für Krankenhäuser verwenden 27-01-2017 12:15 | Strahinja Bućan Ein Teil der Abgaben für Tabak und Alkohol soll in den Gesundheitssektor fließen. Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) will in diesem Sinne einen Investitionsfonds für Krankenhäuser einrichten. Der Regierungschef reagiert damit auf Aussagen von Gesundheitsminister Miloslav Ludvík. Demnach würden die bisherigen Finanzmittel zwar die Betriebskosten der tschechischen Krankenhäuser abdecken, jedoch nicht für Investitionen reichen.

Gericht lehnt Klage wegen Kopftuch ab 27-01-2017 11:47 | Strahinja Bućan Eine Krankenpflege-Schule hätte ihr das Tragen eines Kopftuches nicht ermöglicht und sie deswegen an ihrer Ausbildung gehindert. Mit diesen Vorwürfen ist eine Somalierin vor dem Amtsgericht für den zehnten Prager Stadtbezirk gescheitert. Die Klägerin sei wegen fehlender Dokumente zu dem besagten Zeitpunkt nicht Schülerin der Einrichtung gewesen und hätte somit von der Schule nicht diskriminiert werden können, begründeten die Richter ihr Urteil. Die junge Frau forderte insgesamt 60.000 Kronen (2200 Euro) und eine Entschuldigung von der Schulleitung. Diese bezeichnete den ganzen Fall als absurd.

Ex-Pragerin Albright will Muslima sein, wenn Trump diese registriert 27-01-2017 11:27 | Lothar Martin Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright will sich als Muslime registrieren lassen für den Fall, dass der neue amerikanische Präsident Donald Trump eine Datenbank zu den amerikanischen Muslimen anlegen lässt. Das berichtet das Nachrichtenportal BBC. Albright ist gebürtige Pragerin und war jahrelang mit dem verstorbenen tschechischen Präsidenten Václav Havel befreundet. Sie sei katholisch aufgewachsen und in den Staaten der Episkopalkirche beigetreten, bevor sie erfahren habe, dass ihre Eltern jüdischer Herkunft seien, schrieb Albright via Twitter. US-Präsident Trump lässt gegenwärtig eine operative Anordnung ausarbeiten, nach der die Einwanderung in die Staaten für mehrere Monate komplett ausgesetzt werden soll. Als Zeichen der Solidarität sei sie bereit, sich als Muslime registrieren zu lassen, bestätigte Albright ihre Absicht.

Tennis: Šafářová und Mattek-Sands gewinnen Damen-Doppel in Melbourne 27-01-2017 10:36 | Lothar Martin Bei den Australian Open in Melbourne hat auch eine tschechische Tennisspielerin einen Pokal gewonnen. Im Finale des Damen-Doppel bezwangen Lucie Šafářová und ihre amerikanische Partnerin Bethanie Mattek-Sands das tschechisch-chinesische Duo Andrea Hlaváčková und Peng Shuai in drei Sätzen mit 6:7, 6:3 und 6:3. Für Šafářová und Mattek-Sands ist es der vierte Grand-Slam-Titel in ihrer gemeinsamen Doppel-Karriere. Die Australian Open hatten beide bereits vor zwei Jahren gewonnen, dazu die French Open (2015) und die US Open (2016). Nur in Wimbledon fehlt ihnen noch der Turniersieg.