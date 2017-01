Nachrichten Ex-Außenminister Kinkel: Deutsch-tschechische Beziehungen auf solidem Fundament

20-01-2017 12:58 | Till Janzer

Die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen stehen auf einem „soliden Fundament“. Dies sagte der frühere bundesdeutsche Außenminister Klaus Kinkel am Donnerstag bei einer Rede in Prag. Zugleich kritisierte er die „kategorische Ablehnung verbindlicher EU-Flüchtlingsquoten“ durch die tschechische Regierung. Diese habe zu einer gewissen Eintrübung geführt, so Kinkel. Der 80-jährige FDP-Politiker sprach bei einem Festakt der Friedrich-Naumann-Stiftung zum 20-jährigen Bestehen der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Ex-Außenminister Kinkel: Deutsch-tschechische Beziehungen auf solidem Fundament 20-01-2017 12:58 | Till Janzer Die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen stehen auf einem „soliden Fundament“. Dies sagte der frühere bundesdeutsche Außenminister Klaus Kinkel am Donnerstag bei einer Rede in Prag. Zugleich kritisierte er die „kategorische Ablehnung verbindlicher EU-Flüchtlingsquoten“ durch die tschechische Regierung. Diese habe zu einer gewissen Eintrübung geführt, so Kinkel. Der 80-jährige FDP-Politiker sprach bei einem Festakt der Friedrich-Naumann-Stiftung zum 20-jährigen Bestehen der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997.

Tennis: Fed-Cup-Team mit Plíšková, Strýcová, Šafářová und Siniaková 20-01-2017 11:11 | Markéta Kachlíková Für den Auftakt des tschechischen Fed-Cup-Teams gegen Spanien hat Team-Kapitän Petr Pála die Nominierung bekanntgegeben. Karolína Plíšková und Barbora Strýcová sollen das tschechische Team führen. Nach einer gesundheitlich bedingten Pause im vergangenen Jahr schließen sich ihnen Lucie Šafářová und überhaupt zum ersten Mal auch die 20-jährige Kateřina Siniaková an. Pála gab dies am Freitag bei den Australian Open in Melbourne bekannt. Die Begegnung findet am 11. und 12. Februar in Ostrava / Ostrau statt.

Umweltminister: Senatsentwurf des Umweltschutzgesetzes bedeute Ende der Nationalparks 20-01-2017 10:30 | Markéta Kachlíková Umweltminister Richard Brabec (Ano) hat die Änderungen kritisiert, die der Senat im neuen Gesetz über den Naturschutz am Mittwoch durchgesetzt hat. Diese könnten zu einem Ende der Nationalparks führen, so der Minister. Der Entwurf degradiere die Nationalparks auf Schutzgebiete einer wesentlich niedrigen Stufe als bisher, so Brabec. Der Minister forderte daher das Abgeordnetenhaus, den Senatsentwurf abzulehnen und das Gesetz in seiner ursprünglichen Form zu billigen.

Ausstellung in Ústí zeigt deutsche Architektur in Böhmen 20-01-2017 10:14 | Markéta Kachlíková Die deutsche Architektur in den böhmischen Ländern von 1848 bis 1891 wird seit Donnerstag im Stadtmuseum von Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe gezeigt. Das größte Exponat der Ausstellung ist das Museumsgebäude selbst. Es wurde vom Wiener Architekten Augustin Krumholz entworfen und war ursprünglich eine Schule mit einem prunkvollen Saal für die Sitzungen des Stadtrates. Die Ausstellung mit dem Titel „Ein fremdes Haus?“ ist bis 16. April zu sehen.

Smogalarm in den meisten Kreisen 20-01-2017 09:44 | Markéta Kachlíková Für die meisten Kreise Tschechiens und für Prag gilt Smogalarm. Wie das Hydrometeorologische Institut mitteilte, wurde der zulässige Zwölf-Stunden-Wert für die Feinstaubkonzentration überschritten, er liegt bei 100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Im Bezirk Třinec in Mährisch-Schlesien gilt die Regulierungsstufe, einige Fabriken müssen daher ihren Betrieb drosseln.

Sobotka: EU muss gegen Populismus und Extremismus vorgehen 20-01-2017 09:34 | Markéta Kachlíková In Europa verbreiten sich laut Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) Zweifel an der Zukunft der europäischen Integration. Außerdem wüchsen Populismus, Nationalismus und Extremismus, so der tschechische Regierungschef bei einem Treffen mit Botschaftern des Landes am Donnerstag in Prag. Für die weitere Entwicklung sei die Aktionsfähigkeit der Europäischen Union entscheidend, betonte Sobotka. Der Premier lobte die Verankerung Tschechiens in den europäischen und transatlantischen Strukturen. Sie sei alternativlos und garantiere Prosperität und Sicherheit, so Sobotka.

Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds: 54 Millionen Euro für 9500 Projekte 19-01-2017 18:03 | Markéta Kachlíková Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat seit seiner Gründung 1998 rund 54 Millionen Euro für 9500 deutsch-tschechische Projekte zur Verfügung gestellt. Die geförderten Aktivitäten verteilen sich gleichmäßig auf Deutschland und die Tschechische Republik. Etwa ein Drittel aller Projekte findet auf beiden Seiten der Grenze statt. Zu den wichtigsten Förderbereichen zählen der Schüler- und Jugendaustausch sowie die kulturelle Zusammenarbeit. Der Fonds trägt auch zum Erhalt des deutschen Kulturerbes in Tschechien bei. Dies teilte Geschäftsführer Tomáš Jelínek am Donnerstag mit. Eine Grundlage für die Gründung des Zukunftsfonds war die Deutsch-tschechische Erklärung, die vor 20 Jahren, am 21.1.1997 unterzeichnet wurde.

Biathlon in Antholz: Koukalová verliert Führung im Gesamtweltcup 19-01-2017 17:37 | Markéta Kachlíková Die Tschechin Gabriela Koukalová hat die Führung in der Gesamtwertung des Biathlon-Welcups verloren. Im 15-km-Einzelrennen endete sich nach sechs Schießfehlern auf Platz 24. Laura Dahlmeier aus Deutschland hat das Gelbe Trikot mit einem 10-Punkte-Vorsprung wieder übernommen. Die beste Tschechin war Eva Puskarčíková auf Rang 13.

Kinkel: Deutsch-tschechische Beziehungen sind besser als vor 20 Jahren 19-01-2017 17:14 | Markéta Kachlíková Die Deutsch-Tschechische Erklärung von 1997 habe den Schatten der Vergangenheit in den bilateralen Beziehungen beseitigt und eine Entspannung gebracht. Der ehemalige Bundesaußenminister Klaus Kinkel sagte dies vor Journalisten am Donnerstag in Prag. Die Stellungnahme zu den Nazi-Verbrechern an den Tschechen und zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei stellte ihm zufolge das größte Problem bei den Verhandlungen dar. Kinkel hob die Rolle von Bundeskanzler Helmut Kohl dabei hervor sowie dessen Begabung, mit kleineren Handelspartnern zu sprechen. Daran mangele es heute ein bisschen in Deutschland, stellte der Politiker fest. Trotzdem hält er die bilateralen Beziehungen für besser als damals.