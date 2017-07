Bei der Verschuldung der öffentlichen Haushalte gehört Tschechien weiter zu den Ländern mit einem kleineren Schuldenberg. Und dennoch: Im ersten Quartal dieses Jahres hat das Land die prozentual höchste Neuverschuldung in der EU verbucht. Sie betrug 3,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), sodass die Tschechische Republik nun mit 39,9 Prozent des BIP verschuldet ist. Damit liegt Tschechien aber noch weit unter dem EU-Durchschnitt, der mittlerweile bei 84,1 Prozent liegt. Das am meisten verschuldete Land ist Griechenland mit 176,2 Prozent, die geringsten Schulden hat Estland mit 9,2 Prozent des BIP. Das geht aus den Angaben von Eurostat hervor, die das Statistische Amt der Europäischen Union am Donnerstag veröffentlicht hat.