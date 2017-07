Mit 2,9 Prozent hat Tschechien die mit Abstand niedrigste Arbeitslosenquote in der EU. Dies zeigt eine neue Statistik der europäischen Statistikbehörde Eurostat, die am Montag veröffentlicht wurde. An zweiter Stelle steht demnach Deutschland mit 3,8 Prozent, an dritter Position ist Ungarn mit 4,3 Prozent. Die höchste Arbeitslosenquote hat mit 21,7 Prozent Griechenland, gefolgt von Spanien mit 17,1 Prozent und Italien mit 11,1 Prozent. Laut der Statistiker von Eurostat ist in der EU aber ein positiver Trend zu beobachten. denn in allen Mitgliedsstaaten der Union ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr gesunken.