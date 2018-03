Eurostat: Prag war 2016 die siebtreichste Region der EU

Die tschechische Hauptstadt Prag war im Jahr 2016 die siebtreichste Region in der Europäischen Union. Damit lag sie gleich hinter dem Kreis Bratislava, also dem Großraum der slowakischen Metropole. Das hat das Europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch bekanntgegeben.

Laut Eurostat ist London die reichste Region in Europa. Hier liegt das Bruttoinlandsprodukt, bezogen auf pro Kopf der Bevölkerung, bei 611 Prozent des EU-Durchschnitts. Prag aber holt weiter auf. Im Jahr 2013 lag die Moldaustadt noch auf dem neunten Platz der Rangliste von Eurostat. Im Jahr 2016 erzielte Prag ein Bruttoinlandsprodukt von 182 Prozent des EU-Durchschnitts, bezogen auf pro Kopf der Bevölkerung. Bratislava und Umgebung haben noch zwei Prozent mehr erreicht.