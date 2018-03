Eurostat: 2017 halb so viele Asylbewerber wie ein Jahr zuvor

Rund 650.000 Menschen haben 2017 erstmals Asyl in der Europäischen Union beantragt – etwa halb so viele wie ein Jahr zuvor. Die Zahlen veröffentlichte das Europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg. Die meisten Asylbewerber, nämlich 102.400, kamen im vergangenen Jahr aus Syrien, weitere 47.500 aus Irak und 43.600 aus Afghanistan.

Gemessen an der Bevölkerungszahl gehörte Tschechien zu den Staaten, die die wenigsten Schutzsuchenden aufgenommen haben. Es waren 108 Bewerber auf eine Million Einwohner. Dahinter folgten Polen (79), Portugal (98) und die Slowakei (27).