Europol ist in sieben Staaten der EU ein Schlag gegen Geldfälscher gelungen, darunter auch in Tschechien und der Slowakei. Dies meldete die Zentrale der Behörde am Donnerstag.

Verhaftet wurden über 50 Personen, die über das sogenannte Darknet Blüten vertrieben haben sollen. Erste Hinweise auf die Bande kamen dabei aus Österreich.