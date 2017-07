„Václav Havel“, oder kurz HAV, wird in Zukunft ein Gebäude der EU-Verwaltung in Straßburg heißen. Am Mittwoch soll der nach dem ehemaligen Dissidenten, Schriftsteller und tschechoslowakischen sowie tschechischen Präsidenten benannte Bau eingeweiht werden, unter Teilnahme der Witwe Havels, Dagmar Havlová, und des Präsidenten des Europaparlaments Antonio Tajani. In Zukunft soll das Václav-Havel-Gebäude Sitz des europäischen Ombudsmanns sein sowie Platz für Abgeordnetenbüros von Europaparlamentariern bieten.

Die Benennung eines EU-Institutionssitzes nach Václav Havel geht auf eine Initiative des ehemaligen EU-Abgeordneten Libor Rouček zurück, die er kurz nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten im Jahr 2011 gestartet hatte. Havel sei für die Europäer ein Symbol für Menschenrechte, di Zivilgesellschaft und Demokratie, so der Sozialdemokrat. Und genau das seien die Prioritäten des Europaparlaments.