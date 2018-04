Europäische Filmtage beginnen in Prag

Europäische Filmtage beginnen am Donnerstag in Prag. Das Festival wird mit dem Film „Stille Nacht“ des jungen polnischen Regisseurs Piotr Domalewski eröffnet.

Während der Filmtage werden 49 Filme aus ganz Europa gezeigt. Das Festival findet in Prag bis 12. April statt. In Brno / Brünn wird das Festival vom 6. bis 8. April veranstaltet. In der zweiten Aprilhälfte werden die Festivalfilme in Hradec Králové / Königgrätz, Jablonec nad Nisou / Gablonz, Boskovice, Červený Kostelec und Hodonín / Göding vorgestellt.