Europaabgeordneter Mach gibt Mandat ab

Der Europaabgeordnete Petr Mach gibt sein Mandat ab. Mach ist Vorsitzender der tschechischen „Partei freier Bürger“. Auf seinen Platz in Straßburg rückt wahrscheinlich Jiří Payne, ein früherer Berater von Ex-Präsident Václav Klaus. Die Gründe für sein Ausscheiden aus dem Europäischen Parlament werde er am Mittwoch erläutern, teilte Mach am Dienstag mit.

Die tschechischen „Freiheitlichen“ gelten als sehr europakritisch. Mach gehörte in Straßburg der rechtspopulistischen Fraktion „Europa der Freiheit und der direkten Demokratie“ an.