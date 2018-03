Europaabgeordneter befürwortet Ausweisung russischer Diplomaten

Die Ausweisung einiger russischer Diplomaten, die Tschechien im Zusammenhang mit der Giftattacke auf den Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia in Großbritannien erwägt, wäre der mäßigste und notwendige Schritt. Das sagten der tschechische Botschafter in den USA, Hynek Kmoníček (Sozialdemokraten), und der Europaabgeordnete und Vizepräsident des Europa-Parlaments Pavel Telička (parteilos) am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Der Botschafter bezeichnete die Ausweisung von Diplomaten als eine übliche diplomatische Maßnahme, um einen Protest zum Ausdruck zu bringen.

Kmoníček zufolge soll Tschechien höchstens zwei Diplomaten ausweisen. Telička ist davon überzeugt, dass Tschechien strenger vorgehen soll. Wenn die Rede nur über zwei, drei Diplomaten wäre, würde es in Moskau nur ein Lächeln wecken, meint der Europaabgeordnete. Telička bezeichnete die Behauptung Russlands, dass der Kampfstoff Nowitschok aus Tschechien hätte stammen können, als Arroganz. Kmoníček hält die Behauptung für einen großen diplomatischen Fehler. Der ehemalige Generalstabschef der tschechischen Armee Jiří Šedivý sagte, er sei hundertprozentig davon überzeugt, dass derartige Kampfstoffe nie auf dem Gebiet der Tschechischen Republik entwickelt oder produziert wurden.