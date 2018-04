Die tschechische Eishockeynationalmannschaft hat im ersten Spiel der Euro Hockey Challenge am Mittwoch in Příbram das Team der Schweiz mit 5:2 besiegt. Das Team von Nationaltrainer Josef Jandač ging bald in Führung, in der 27. Minute führten die Tschechen schon mit 3:0.

Am Donnerstag trifft das tschechische Team in Příbram wieder auf die Schweiz. Das Spiel beginnt um 17 Uhr.